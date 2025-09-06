Alrededor de 15 colonias solicitaron acompañamiento de la Policía Morelia para festejos patrios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 15 colonias han solicitado el acompañamiento de la Policía Morelia durante sus festejos patrios, informó Pablo Alarcón Olmedo, encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad.

En entrevista, el comisario señaló que, además de participar en los operativos de seguridad del 15, 16, 29 y 30 de septiembre, la corporación mantiene atención en toda la ciudad y, a solicitud, se despliega en colonias específicas.

“De acuerdo con las solicitudes llevamos unas 15 peticiones que han dirigido los encargados del orden para acompañarlos en sus festejos, no todos son del grito, también son actividades alusivas a los festejos patrios”, destacó.

Agregó que cada año reciben este tipo de solicitudes, en las que se realiza un diagnóstico para determinar si se requiere presencia permanente de la corporación o recorridos en la zona, esto dependiendo de las circunstancias y del número de personas que se estima acudan.