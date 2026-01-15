Alistan tolerancias para comercio ambulante por el Día del Amor y la Amistad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, para el 14 de febrero se prevé otorgar más de 400 tolerancias para que comerciantes ambulantes puedan ofertar productos como chocolates, flores, peluches, entre otros, informó Marco Antonio Garibay González, director de Mercados y Plazas de Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, el director señaló que, aunque aún falta un mes para esta fecha, ya se inició con la gestión de las tolerancias, las cuales serán válidas en determinadas zonas de la ciudad durante los días 13 y 14 de febrero.