Prevén más de 400 permisos temporales para los días 13 y 14 de febrero
Alistan tolerancias para comercio ambulante por el Día del Amor y la Amistad
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, para el 14 de febrero se prevé otorgar más de 400 tolerancias para que comerciantes ambulantes puedan ofertar productos como chocolates, flores, peluches, entre otros, informó Marco Antonio Garibay González, director de Mercados y Plazas de Morelia.

En entrevista con medios de comunicación, el director señaló que, aunque aún falta un mes para esta fecha, ya se inició con la gestión de las tolerancias, las cuales serán válidas en determinadas zonas de la ciudad durante los días 13 y 14 de febrero.

“Son pocos en el Centro Histórico, pues hablamos de 25 comerciantes (…). Nuestras tradicionales áreas de comercio son la avenida Pedregal, Guadalupe Victoria, Torreón Nuevo, Villas del Pedregal y Ventura Puente; en estas zonas estamos contemplando alrededor de 380 puestos”
Por consiguiente, Garibay González indicó que, en total, entre el Centro Histórico, diversas avenidas y algunas tenencias, se llegará a 405 comerciantes que podrán ofertar sus productos en el marco del Día del Amor y la Amistad.

Aunado a esto, el director advirtió que, como en otros años, se ha identificado la presencia de personas que no cuentan con la licencia correspondiente, por lo que se procederá a aplicar el reglamento vigente.

