Alistan operativo para el desfile del 20 de noviembre; el miércoles comenzará la instalación de vallas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que la noche del miércoles 19 de noviembre comience la instalación de las vallas en el recorrido del desfile del aniversario de la Revolución Mexicana, informó Isaac Olguín Guerrero, comisario de la Policía Morelia.

En entrevista, el comisario recalcó que el operativo de seguridad para dicho desfile estará a cargo del Gobierno del Estado, a través de la Guardia Civil.

Por ende, actualizó que en el caso de la Policía Morelia estarán apoyando con 300 elementos, los cuales atenderán labores de vialidad y reforzarán las condiciones de seguridad en las zonas aledañas al evento.

“Nos comentaban ellos que el día 19 por la noche van a comenzar la instalación de las vallas para la zona del desfile, y el 20 de noviembre se contará con los cortes viales habituales, es decir desde lo que es Tata Vasco y Acueducto, toda la avenida Madero hasta llegar al monumento a Lázaro Cárdenas”, compartió.

Aunado a esto, Olguín Guerrero señaló que se prevé otra reunión con autoridades estatales en materia de seguridad previo a las actividades, esto con la finalidad de revisar los últimos detalles del operativo, ya que todavía analizaban el tema de la instalación de arcos de acceso.

En cuanto a las tolerancias para estacionarse, indicó que como en otros desfiles, se permitirá a las y los conductores estacionarse en las calles aledañas al primer cuadro del Centro Histórico, siempre y cuando se respeten los pasos peatonales, las rampas para personas con discapacidad, cocheras y esquinas.

Cuestionado sobre los incidentes que suelen atender en este evento, explicó que por las características del desfile, las emergencias más comunes son personas lesionadas por caídas, debido a las acrobacias que realizan algunos grupos durante el recorrido. Por ello, comentó que la Policía Morelia también ofreció disponer de algunas ambulancias para atender cualquier situación.

Para finalizar, el comisario indicó que el centro quedará libre una vez que el personal del Ayuntamiento concluya con las labores de limpieza posteriores al paso de los contingentes, por lo que estiman que esto ocurra después del mediodía.