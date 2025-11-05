Alistan mega marcha este miércoles para exigir justicia por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana volverá a resentir las movilizaciones por parte de la sociedad; en esta ocasión, se prevé una mega marcha que partirá de Xangari hasta el primer cuadro capitalino, en exigencia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Las autoridades de los gobiernos del estado y de Morelia han hecho un llamado a que las movilizaciones sean de manera pacífica; inclusive, la viuda de Carlos Manzo y próxima presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, ha pedido a los manifestantes realizar las acciones por la paz y no con violencia, toda vez que resaltó que los ideales de su esposo eran por el bienestar y la seguridad de la población.
Morelia, Uruapan y Apatzingán son los municipios que han registrado diversas manifestaciones por parte de la población, en las cuales se han presentado diversas agresiones que no solo exponen la vida de los manifestantes y los elementos policiales, sino también de terceras personas que no están involucradas y que pasaron por los lugares de los hechos.
Actualmente, y de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE), de las ocho detenidas el pasado domingo en Morelia, seis fueron liberadas y dos quedaron a disposición de las instancias competentes, una de ellas por el delito de fraude, ajeno a los hechos del fin de semana, y la otra ante el juez de control por daño y sabotaje.
Mientras que en Uruapan fueron detenidas dos personas por la policía, tras generar un incendio en la construcción de una estación del teleférico e intentar quemar una grúa industrial que estaba en la zona. Hasta el momento, según fuentes internas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), la empresa se encuentra evaluando los daños generados por las manifestaciones, principalmente en el sistema electromecánico.
Y, en Apatzingán, fueron 10 personas las detenidas tras la quema del Palacio Municipal, por las protestas del pasado lunes por la tarde-noche, a raíz del homicidio de Carlos Manzo.
