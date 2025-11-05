Alistan mega marcha este miércoles para exigir justicia por Carlos Manzo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles, la capital michoacana volverá a resentir las movilizaciones por parte de la sociedad; en esta ocasión, se prevé una mega marcha que partirá de Xangari hasta el primer cuadro capitalino, en exigencia por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Las autoridades de los gobiernos del estado y de Morelia han hecho un llamado a que las movilizaciones sean de manera pacífica; inclusive, la viuda de Carlos Manzo y próxima presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, ha pedido a los manifestantes realizar las acciones por la paz y no con violencia, toda vez que resaltó que los ideales de su esposo eran por el bienestar y la seguridad de la población.