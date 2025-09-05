Alistan créditos para modernizar transporte público en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña, dio a conocer que alistan un programa crediticio para la modernización del transporte público, tanto en Uruapan y Morelia.
En conferencia de prensa, el director de Sí Financia destacó que este programa crediticio sería para el próximo año en Morelia y será un “traje a la medida”, con tasas atractivas y el gobierno subsidiará el 30 por ciento de cada unidad de los transportistas.
Gutiérrez Aviña refirió que en el caso del sector transportista de Uruapan en una primera etapa conformarán un fondo de garantía, de alrededor de 10 millones de pesos.
Adelantó que para una segunda y tercera etapa, Sí Financia será la financiera del programa de modernización del transporte público en Uruapan, en la que se contempla trabajar con las dos cooperativas que aglutinan el 96 por ciento de los camiones.
Apuntó que en un momento abrirán a los transportistas que no están en cooperativas y organizaciones para que puedan modernizar el transporte.
Ejemplificó que en Uruapan se prevé una inversión de 80 millones de pesos para este 2025 y la misma cantidad para el 2026 y 2027.
RYE