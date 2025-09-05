Alistan créditos para modernizar transporte público en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán (Sí Financia), Gabriel Gutiérrez Aviña, dio a conocer que alistan un programa crediticio para la modernización del transporte público, tanto en Uruapan y Morelia.

En conferencia de prensa, el director de Sí Financia destacó que este programa crediticio sería para el próximo año en Morelia y será un “traje a la medida”, con tasas atractivas y el gobierno subsidiará el 30 por ciento de cada unidad de los transportistas.

Gutiérrez Aviña refirió que en el caso del sector transportista de Uruapan en una primera etapa conformarán un fondo de garantía, de alrededor de 10 millones de pesos.