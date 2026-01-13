Alistan concurso de platillos tradicionales para funcionarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los días 24 y 25 de enero, el estacionamiento del Palacio Clavijero de Morelia será sede de un concurso de platillos tradicionales en el que participarán funcionarios de distintos municipios, informó Eduardo Garibay Morales, presidente de la Asociación de Cocineras Tradicionales del Estado de Michoacán.

En entrevista telefónica para MiMorelia.com, Garibay Morales señaló que se espera la participación de funcionarios de al menos 20 municipios de la entidad, y detalló que el concurso contará con una bolsa de premiación de ocho mil pesos para el primer lugar.

Añadió que el evento se desarrollará de 8:00 a 19:00 horas en dicho recinto de cantera rosa, con entrada libre, y comentó que en el lugar también habrá presencia de productores, artesanos, emprendedores, mezcaleros y cocineras tradicionales, quienes estarán ofertando sus productos.

Cuestionado sobre la temática del concurso —ya que en esta ocasión se invita a funcionarios públicos como participantes directos— explicó que la asociación que preside impulsa de manera constante diversas actividades con el objetivo de promover la gastronomía tradicional de las distintas regiones de Michoacán.

“Entonces, al darle este giro a la dinámica, queremos hacer algo diferente, para que vean los funcionarios lo que es el trabajo de las cocineras tradicionales, y así generar cierta conciencia y reconocimiento a las cocineras, así como a la preservación de los platillos (…)”, destacó.

Por consiguiente, el presidente de la asociación detalló que, entre las reglas de operación, las y los funcionarios que acepten la invitación deberán preparar un platillo típico de su región en tiempo real, durante el desarrollo del evento.

Añadió que la invitación ya se ha extendido a municipios como Huiramba, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre y Morelia, y que se espera ampliar la convocatoria a Álvaro Obregón, Acuitzio del Canje, Copándaro, entre otros.

Para finalizar, señaló que este evento también permitirá dar a conocer los platillos tradicionales de diversas localidades del estado, fortaleciendo la difusión de la riqueza gastronómica de Michoacán.

mrh