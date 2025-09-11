Alista Zoológico de Morelia rehabilitación en albergues con ingresos de verano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones de verano llegaron a su fin y con ellas se obtuvieron buenos ingresos en el Parque Zoológico "Benito Juárez", lo que permitirá solventar las necesidades operativas de los meses de septiembre, octubre y noviembre, además de rehabilitar alrededor de 10 albergues que llevan más de una década en el abandono, informó el director general, Julio César Medina Ávila.

En entrevista con MiMorelia.com, el funcionario explicó que las vacaciones de verano dejaron una derrama económica de entre 6 y 7 millones de pesos, con una afluencia superior a 200 mil visitantes, por lo que calificó como exitoso este periodo vacacional en el Zoológico de Morelia.

Agregó que estos recursos propios permitirán cubrir las necesidades que se presentan en los próximos tres meses.