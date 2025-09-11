Alista Zoológico de Morelia rehabilitación en albergues con ingresos de verano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones de verano llegaron a su fin y con ellas se obtuvieron buenos ingresos en el Parque Zoológico "Benito Juárez", lo que permitirá solventar las necesidades operativas de los meses de septiembre, octubre y noviembre, además de rehabilitar alrededor de 10 albergues que llevan más de una década en el abandono, informó el director general, Julio César Medina Ávila.
En entrevista con MiMorelia.com, el funcionario explicó que las vacaciones de verano dejaron una derrama económica de entre 6 y 7 millones de pesos, con una afluencia superior a 200 mil visitantes, por lo que calificó como exitoso este periodo vacacional en el Zoológico de Morelia.
Agregó que estos recursos propios permitirán cubrir las necesidades que se presentan en los próximos tres meses.
“Recordándoles que el Zoológico funciona con recurso propio, todo es recurso propio. Entonces, cuando nos va muy bien tenemos que hacer la bolsa para cuando nos va muy mal, que es septiembre, octubre y noviembre, nuestros meses de menos ingreso, para garantizar la alimentación y gastos operativos”, expresó Medina Ávila.
El director puntualizó que a finales de año se llevará a cabo la rehabilitación de albergues, cuyos proyectos ya se están trazando.
Entre las acciones previstas, detalló, se encuentra la mejora de infraestructura en el área ubicada sobre la avenida Morelos Sur, principalmente el pasillo de antílopes, que lleva cerca de 15 años sin recibir mantenimiento. Ahí se planea el cambio de mallas y puertas metálicas.
En la zona de felinos también se renovarán mallas, se rehabilitará el albergue de hienas, actualmente en desuso, y se sustituirán los cristales del espacio de coyotes, además del levantamiento de bardas y otras mejoras.
mrh