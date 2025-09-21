Alista Zoológico de Morelia "Recorrido Nocturno de Halloween"

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que ya se cuenta con todo para realizar este evento el 24 y 25 de octubre próximo, serán dos recorridos a partir de las 20:00 horas, pero uno de ellos no apto para cardiacos. El costo será de 350 pesos por persona.

Comentó que ya se tiene la empresa y el elenco actoral para la transformación del Zoológico de Morelia como parte de las actividades del Halloween; este año, dijo, habrá un recorrido diferente y por zonas específicas del recinto, pero también una actuación especial de terror que será de infarto.