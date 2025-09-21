Alista Zoológico de Morelia "Recorrido Nocturno de Halloween"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El otoño está por llegar y con ello los disfraces y el terror en todo su esplendor; el Recorrido Nocturno de Halloween es el más esperado por los morelianos, quienes durante la noche pueden adentrarse al Parque Zoológico "Benito Juárez" y hacer un recorrido para ver a los ejemplares, pero también participar en una de las dinámicas de terror que se viven con esta experiencia, informó el director general, Julio César Medina Ávila.
En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, indicó que ya se cuenta con todo para realizar este evento el 24 y 25 de octubre próximo, serán dos recorridos a partir de las 20:00 horas, pero uno de ellos no apto para cardiacos. El costo será de 350 pesos por persona.
Comentó que ya se tiene la empresa y el elenco actoral para la transformación del Zoológico de Morelia como parte de las actividades del Halloween; este año, dijo, habrá un recorrido diferente y por zonas específicas del recinto, pero también una actuación especial de terror que será de infarto.
El primer recorrido, mencionó, será apto para toda la familia, pero el segundo que se realice por día tendrán varias cláusulas, toda vez que será "un terror muy fuerte", inmersivo que solo unas cuantas personas podrán participar.
Es de mencionar que el Recorrido Nocturno de Halloween combina leyendas mexicanas y la presencia de zombies; es una vivencia donde los participantes caminan por varias áreas del Zoológico de Morelia con experiencias enmarcadas en las leyendas de terror y narradas por personajes.
BCT