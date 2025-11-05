Alicia Villarreal reprograma concierto en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante mexicana Alicia Villarreal anunció el cambio de fecha de su concierto en Morelia, originalmente programado para el 8 de noviembre.
La nueva presentación se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre de 2025 en el Palacio del Arte, en el mismo horario y recinto.
La producción del evento, junto con el equipo de la artista, informó que la decisión responde a factores logísticos y agradeció al público su comprensión y apoyo. Además, confirmaron que los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios o devoluciones.
“Nos comprometemos a ofrecer un espectáculo inolvidable en un ambiente de respeto, unión y esperanza”, se lee en el comunicado oficial compartido por el equipo de Alicia Villarreal y Eventos MRL.
La producción del evento informó que la decisión de reprogramar la presentación obedece a una medida de consideración hacia el público michoacano, en atención al contexto actual del estado.
El evento forma parte de la gira ‘Donde todo comenzó 2.0’, con la que la intérprete de “Te quedó grande la yegua” ha recorrido varias ciudades del país.
SHA