Alicia Villarreal reprograma concierto en Morelia

La producción del evento, junto con el equipo de la artista, informó que la decisión responde a factores logísticos y agradeció al público su comprensión y apoyo. Además, confirmaron que los boletos ya adquiridos serán válidos para la nueva fecha, sin necesidad de realizar cambios o devoluciones.

“Nos comprometemos a ofrecer un espectáculo inolvidable en un ambiente de respeto, unión y esperanza”, se lee en el comunicado oficial compartido por el equipo de Alicia Villarreal y Eventos MRL.