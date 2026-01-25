Alfredo "N" pide duplicidad de término en caso de familia de intérpretes; audiencia será el 30 de enero

Ante ello, el juez Cristóbal Luviano dictó como fecha de reanudación de la audiencia inicial el 30 de enero a las 09:00 horas.

Asimismo, y dado que la clasificación jurídica solicitada por el Ministerio Público de la Fiscalía de Michoacán fue la de secuestro agravado, se dictaminó que Alfredo "N" permanecerá en prisión preventiva hasta que se resuelva su situación jurídica.

Sobre el trágico hecho que conmovió a la ciudad y especialmente a la comunidad sorda michoacana, se sabe que Alfredo "N", junto con dos hombres, ingresaron a la casa de la pareja de intérpretes de lenguaje de señas el 14 de enero a las 22:30 horas, a bordo de una camioneta tipo pick-up roja. En el interior del domicilio golpearon durante la madrugada a Víctor, causándole ocho lesiones.

A las 5:00 horas del 15 de enero salieron de la vivienda, llevándose diversos objetos y la camioneta de la víctima; se hicieron de sus cuentas bancarias y retiraron dinero de sus tarjetas.

A las 10:30 horas del 17 de enero, un agrupamiento militar localizó un bulto con características de un cuerpo calcinado. Al acercarse, notaron que a unos metros, sobre un terreno, salía humo y fue que descubrieron dos cadáveres más, todos correspondientes a Víctor, Anayeli y la menor de 12 años.