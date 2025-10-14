Alfonso Martínez supervisa obra de gran calado en San José del Cerrito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, supervisó la pavimentación de la calle Francisco López en la colonia San José del Cerrito, una obra de gran calado que conecta al Sur de Morelia y mejorará de manera importante la movilidad en esta zona de la capital.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Juan Fernando Sosa Tapia, el alcalde recorrió los avances en esta trascendental ruta, donde se aplica una inversión de 4 millones 400 mil pesos para la pavimentación de la extensa vialidad, que contará con todo lo necesario para el tránsito seguro de automovilistas y peatones.