Alfonso Martínez se reúne con líderes sociales y del campo en Maravatío

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- El campo michoacano está abandonado; el gobierno federal lo abandonó al cancelar programas sociales, denunciaron ejidatarios del oriente michoacano al reunirse con el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

El alcalde acudió a este encuentro invitado por liderazgos de Maravatío, Aporo, Senguio, Tlalpujahua, Contepec y Epitacio Huerta, donde escuchó las problemáticas que enfrentan en seguridad, salud y especialmente en el campo.

Alfonso recordó que es cercano al tema y conoce los problemas del sector, por lo que, ante la extinción de fondos federales en esta materia, en Morelia se ha buscado la manera de apoyar a la zona rural y su administración ha construido o reparado 650 de kilómetros de caminos rurales y saca-cosechas.

"Hoy ya se puede llegar a todas las tenencias de Morelia, antes no se podía o solamente en una camioneta 4x4", expresó el edil, siendo acompañado por la representante del sector agrícola, Rosalba García; la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Teresita Herrera Maldonado; el líder transportista Alfredo López; y la anfitriona Diana Patricia Camargo.

Con gran entusiasmo, los presentes celebraron este espacio para conocer ideas y buenas prácticas aplicadas en Morelia, con el objetivo de apoyarse solidariamente entre municipios. Ya que no basta que la capital esté bien, sino que el campo nos necesita a todos juntos, refrendó Alfonso.

RYE