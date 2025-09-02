Alfonso Martínez resalta coordinación en materia de seguridad

En este tenor, se le cuestionó a Martínez Alcázar sobre las recientes declaraciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, en las que señaló que Morelia se ha convertido en un foco de alarma por distintos acontecimientos, entre ellos los registrados en Torreón Nuevo, por lo que indicó que se estaría reforzando el trabajo coordinado con el Ayuntamiento.

Al respecto, Martínez Alcázar señaló lo siguiente: “Es la ciudad capital, quizá a eso se refería, en que se le tiene que poner atención. Y las cifras ahí están; no puedes decir ‘vamos bien’ si no te mides, y nosotros con base en cifras demostramos que estamos avanzando (…)”.