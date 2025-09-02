Morelia

Alfonso Martínez resalta coordinación en materia de seguridad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó la coordinación y colaboración con las corporaciones de seguridad de distintos órdenes de gobierno en la persecución de diversos delitos en la capital michoacana.

En rueda de prensa, el edil subrayó que esta coordinación también se refleja en la relación y comunicación que actualmente se mantiene con el Gobierno del Estado.

Aunado a ello, destacó que para atender distintas problemáticas que se suscitan en Morelia es necesaria la colaboración tanto con la federación como con el estado.

“Muchos de los problemas de Morelia son generados en municipios vecinos, cuando personas vienen, delinquen y se van. Por eso necesitamos el apoyo del estado y la federación para cubrir las fronteras de nuestro municipio, ya que nosotros no tenemos injerencia fuera de Morelia”
En este tenor, se le cuestionó a Martínez Alcázar sobre las recientes declaraciones del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, en las que señaló que Morelia se ha convertido en un foco de alarma por distintos acontecimientos, entre ellos los registrados en Torreón Nuevo, por lo que indicó que se estaría reforzando el trabajo coordinado con el Ayuntamiento.

Al respecto, Martínez Alcázar señaló lo siguiente: “Es la ciudad capital, quizá a eso se refería, en que se le tiene que poner atención. Y las cifras ahí están; no puedes decir ‘vamos bien’ si no te mides, y nosotros con base en cifras demostramos que estamos avanzando (…)”.

Cabe resaltar que lo anterior lo indicó el edil tras la rueda de prensa en la que se presentaron los resultados correspondientes al mes de agosto de la Policía Morelia, donde se reportaron un total de 37 colaboraciones con la Defensa Nacional y 195 con la Fiscalía General del Estado (FGE).

Asimismo, se destacó la participación de la Policía Morelia en los operativos de las Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), que se desplegaron en distintas zonas como Teremendo de los Reyes, Capula, Huiramba, Cuto del Porvenir, Cuto de la Esperanza, Iratzio, El Correo y El Resumidero.

