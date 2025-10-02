Firman convenio para impulsar empleos en Morelia

Durante el acto, la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón, señaló que esta acción refuerza los lazos con el sector empresarial y consolida a Morelia como referente en atracción de inversión. Detalló que el esquema de la Bolsa de Trabajo ha sido fundamental para que la ciudadanía confíe en que encontrará oportunidades laborales, al contar con experiencias positivas de vinculación de cientos de personas, tanto en las jornadas de empleo como en la plataforma del municipio: bolsadetrabajo.morelia.gob.mx.

El convenio fue firmado por el presidente de la CMIC, Alejandro Vargas Acosta; la secretaria de Fomento Económico, Guadalupe Herrera Calderón; el vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CMIC, Jonathan Ayala Medina; el director de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Morelia, Ricardo Ortiz Montes de Oca; y el coordinador ejecutivo de Atención al Afiliado de la CMIC, José Guadalupe Cisneros.

Como testigos de honor participaron el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar; la presidenta honoraria del Sistema DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández; y el presidente del Comité Consultivo de la CMIC, José Luis Gil Arroyo.