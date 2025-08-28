Alfonso Martínez reconoce la participación de Adultos Mayores en Acción en su día

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó junto a la presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, la entrega de diplomas a las y los integrantes del programa Adultos Mayores en Acción, como un homenaje a su experiencia, compromiso y contribución cotidiana a la vida pública de la ciudad.

Este reconocimiento se llevó a cabo directamente en las dependencias donde colaboran los 51 participantes del programa, en áreas como la Policía Morelia, la Ludoteca del Bosque, los centros SPOT, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris), Sindicatura, Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano y Movilidad, entre otras.

En cada espacio, secretarias, secretarios y directores compartieron un momento de diálogo y gratitud con las y los adultos mayores, destacando su disciplina, responsabilidad y el entusiasmo con el que fortalecen la atención ciudadana.

“Hoy celebramos a quienes nos inspiran todos los días con su ejemplo de constancia y servicio. Cada adulto mayor en acción nos recuerda que la edad es sinónimo de sabiduría y que Morelia se engrandece con su participación”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.

El presidente Alfonso Martínez subrayó que “reconocer a las personas adultas mayores es reconocer la historia viva de nuestra ciudad; ellas y ellos son parte esencial de nuestro presente y de la forma en que Morelia se construye día a día”.

Además del diploma, cada participante recibió un obsequio simbólico como muestra del respeto y agradecimiento de la administración municipal.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de atención que el DIF Morelia impulsa para este sector, junto con la Estancia Diurna del Adulto Mayor, el Asilo Casa de los Abuelos “Miguel Hidalgo”, y la próxima Casa del Adulto Mayor, que se espera que beneficie a más de 25 mil adultos mayores en el sur de la ciudad.

Se estima que en Morelia viven más de 74 mil personas mayores de 60 años, que representan el 9% de la población municipal. El DIF Morelia trabaja para que esta etapa de vida sea plena, activa y valorada, consolidando un modelo de ciudad incluyente en el que las y los adultos mayores son protagonistas del desarrollo comunitario.

