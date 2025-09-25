Alfonso Martínez reconoce coordinación con gobierno estatal en beneficio de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde Alfonso Martínez Alcázar subrayó que, desde su perspectiva, “la coordinación ha estado marcando la pauta de un buen gobierno estatal”.

Previo a ingresar al Congreso del Estado para asistir al cuarto informe de gobierno del mandatario Alfredo Ramírez Bedolla, el edil señaló que no otorgaría una calificación a la administración estatal, ya que consideró que ese tipo de evaluación le corresponde a la ciudadanía.

“El gobernador está haciendo muchas obras en Morelia, y creo que es incluso, yo califico como la mayor cantidad de obras y de inversión que se hace en nuestra ciudad en las últimas décadas (…)”, subrayó.

En este sentido, destacó que lo que resalta y que por consiguiente resulta positivo para Morelia es que la coordinación “ha estado marcando la pauta de un buen gobierno (…)”.

Martínez Alcázar puntualizó que habla desde la perspectiva de Morelia, donde aseguró que ha observado buena coordinación e inversión, por lo que espera que estos aspectos se mantengan en el tiempo restante de la administración estatal.

RYE