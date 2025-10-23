Alfonso Martínez reconoce cambios en estrategia de seguridad federal, pero señala falta de protección a trabajadores

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que se percibe un cambio en la estrategia de seguridad a nivel federal. No obstante, subrayó que uno de los aspectos que deben fortalecerse es garantizar que las personas que trabajan arduamente puedan mostrar sus logros sin temor a que los delincuentes se los arrebaten.
En entrevista colectiva, el edil moreliano reiteró su percepción de que la política federal en materia de seguridad ha cambiado, en contraste con la postura del expresidente Andrés Manuel López Obrador basada en el lema “Abrazos, no balazos”.
“No basta con detener a los responsables de un homicidio; lo que tiene que terminar es que dejen de molestar a los productores, que dejen a la gente de trabajo salir adelante y que construyamos la paz (...)”, enfatizó.
El alcalde confió en que esta situación pueda resolverse durante el sexenio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ya que —según dijo— se observa un enfoque distinto en la atención al tema de seguridad.
Martínez Alcázar también recalcó que toda persona que trabaja con esfuerzo tiene derecho a adquirir bienes y mejorar las condiciones de su familia sin temor a convertirse en blanco de la delincuencia.
“El día que lleguemos a eso es cuando entonces podremos decir que se construyó la paz en nuestro país (...)”, señaló.
Finalmente, indicó que tanto los gobiernos municipales como la ciudadanía deben hacer su parte, evitando la colusión con grupos delictivos y trabajando con honestidad para avanzar hacia una sociedad más segura.
