Alfonso Martínez reconoce al Club Michoacán de Sordos por su tercer lugar en torneo relámpago

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, recibió en su despacho al equipo de fútbol Club Michoacán de Sordos, quienes orgullosamente presentaron el trofeo de tercer lugar obtenido en el Campeonato Binacional para Personas Sordas, un torneo relámpago en la categoría libre de fútbol 7, realizado el pasado fin de semana en la capital michoacana, donde participaron 23 equipos, incluyendo dos representaciones de los Estados Unidos.

El alcalde felicitó al equipo por su esfuerzo y destacó el mérito de haber alcanzado el podio, luego de una reñida competencia que finalizó en serie de penales; agregó que el reconocimiento es doble, al fungir también como anfitriones y organizadores del evento.