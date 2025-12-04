Alfonso Martínez, reconoce a deportistas morelianos

En ese sentido, el presidente los llamó a pensar no solo en competir sino en ganar, ya que con disciplina y preparación tienen todo para ser campeones. “Es momento de que Morelia, Michoacán y México piense en ganar, se supere y le eche muchas ganas porque nosotros podemos ser campeones”, señaló el edil.

La juventud debe pensar en grande, pues los logros que ya han obtenido con sacrificio y disciplina demuestran que pueden competir y ganar contra la élite mundial, subrayó el edil.

En nombre de los galardonados, la deportista Naim Bucio Martínez agradeció que por primera vez el reconocimiento incluyó dicho estímulo económico que se convierte en “oxígeno” para continuar con sus carreras deportivas, así como refrendó que las y los galardonados seguirán construyendo la paz a través del deporte.