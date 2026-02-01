Alfonso Martínez rechaza acto anticipado de campaña y asegura que AMA no usó recursos públicos

Al ser inquirido sobre la notoria presencia de su equipo de trabajo, el edil fue enfático:

"Toda la gente que está aquí, venimos, todos venimos por nuestro propio pie, por nuestro propio gusto y por supuesto que de ninguna manera nadie tendría que ser obligado, de ninguna manera".

Respecto a los planes futuros, Martínez Alcázar confirmó que el evento marca el inicio de una gira más amplia por el estado y respondió afirmativamente a la necesidad de activarse, pero negó la etiqueta electoral.

Cuando se le presionó directamente sobre si esto constituye un acto anticipado de campaña, el alcalde fue categórico al negarlo. Al ser confrontado sobre si el movimiento era una contienda directa contra los gobiernos de Morena, Martínez matizó su postura, señalando que su enfoque no es la confrontación directa: "No es contra nadie, es a favor de todos los que de alguna manera amamos mucho a Michoacán".

Finalmente, y ante la insistencia sobre el financiamiento del mitin, Martínez Alcázar aseguró que el evento se realizó sin utilizar fondos oficiales. Sobre los costos, declaró:

"Yo fui invitado y nos organizamos entre muchos para que saliera este evento. No, de ninguna manera, no hay inversión de recursos público".