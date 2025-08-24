Alfonso Martínez promueve a Morelia en municipios del interior del estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que las visitas que hizo a los municipios de Uruapan, Zitácuaro y Los Reyes son para fortalecer la promoción del municipio y atraer no solo el turismo interno, sino también inversión.

Y es que, en días pasados, el edil moreliano ha recibido diversas invitaciones a reunirse con grupos empresariales y comunidades indígenas. A través de sus redes sociales se aprecian las actividades realizadas.

En ese tenor, a pregunta expresa de los medios de comunicación, Martínez Alcázar indicó que en Uruapan y Zitácuaro fue a invitación de un grupo de empresarios, mientras que a Los Reyes para atender un tema ambiental con la reforestación.

En este punto, dijo, tiene vocación ambiental y siempre impulsará las acciones a favor de la reforestación.

En cuanto a los empresarios, señaló, Morelia tiene una derrama económica por el turismo y que muchos de ellos vienen por parte de los empresarios que buscan invertir.

"La derrama económica a través del turismo de Morelia representa el 25 por ciento directo e indirecto, y muchos de los visitantes son del interior del estado, por eso estamos visitando para que nos visiten e inviertan", destacó.

Con esto, precisó que las visitas que se registran al interior del estado son para hermanar a la capital y fortalecer los lazos de colaboración con los municipios.

rmr