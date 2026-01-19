Morelia

Alfonso Martínez prepara invitación para que el papa León XIV visite Morelia

Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que se encuentra preparando una invitación para que el papa León XIV visite la capital michoacana durante su próxima visita a México.

Durante un encuentro con medios de comunicación, el edil subrayó que una visita de este tipo tendría un impacto significativo para la ciudad, similar a la que realizó el papa Francisco en 2016, al destacar que estos acontecimientos marcan la agenda pública e histórica, además de que posicionan a Morelia en el foco internacional.

Añadió que la invitación se realizará en los próximos días; sin embargo, señaló que aún se analiza la vía adecuada para hacerla llegar, lo cual se llevará a cabo en coordinación con el cardenal Alberto Suárez.

Finalmente, Martínez Alcázar externó una felicitación al nuevo arzobispo de Morelia, José Armando Álvarez Cano, con quien espera reunirse próximamente para atender y dar seguimiento a temas relacionados con la construcción de paz en el municipio, resaltó.

