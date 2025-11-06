Alfonso Martínez plantea coordinación y aumento presupuestal en reunión del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los aspectos que el alcalde Alfonso Martínez Alcázar externó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra la necesidad de que los recursos destinados a los municipios incrementen, con el fin de atender el tema de seguridad con más elementos capacitados y mejor equipamiento.
En entrevista colectiva, el edil compartió que el día de ayer se citó a cerca de la mitad de los alcaldes de Michoacán para llevar a cabo la primera reunión de forma remota con la titular de la Secretaría de Gobernación, en el marco del impulso al Plan Michoacán.
Al respecto, Martínez Alcázar indicó que uno de los puntos positivos que hasta el momento ve es que existe apertura y disposición para escuchar tanto a los alcaldes como a distintos sectores de la sociedad, incluida la ciudadanía.
En el caso de Morelia, el edil expuso la necesidad de fortalecer la coordinación y así atender el tema de seguridad de manera integral. Además, subrayó que los municipios requieren mayores recursos para atender el tema de seguridad, con un incremento de al menos 5 % en el presupuesto que se dota desde la federación.
En este tenor, indicó que considera viable que las y los alcaldes se unan para solicitar en conjunto un aumento presupuestal que permita atender no solo la seguridad, sino también otros rubros en beneficio de la ciudadanía.
Adicionalmente, el edil subrayó que espera que las reuniones en el marco del Plan Michoacán continúen realizándose y que se reflejen en acciones reales, y no solo como una respuesta temporal ante el descontento social por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
RPO