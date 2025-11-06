Alfonso Martínez plantea coordinación y aumento presupuestal en reunión del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre los aspectos que el alcalde Alfonso Martínez Alcázar externó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se encuentra la necesidad de que los recursos destinados a los municipios incrementen, con el fin de atender el tema de seguridad con más elementos capacitados y mejor equipamiento.

En entrevista colectiva, el edil compartió que el día de ayer se citó a cerca de la mitad de los alcaldes de Michoacán para llevar a cabo la primera reunión de forma remota con la titular de la Secretaría de Gobernación, en el marco del impulso al Plan Michoacán.