Alfonso Martínez pide que autoridades federales escuchen directamente a alcaldes en temas de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que un aspecto relevante que podría contribuir al eje de seguridad sería que las autoridades federales escucharan de manera directa y más personalizada a las y los alcaldes.

En entrevista colectiva, el edil consideró como un acierto la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la capital michoacana, la cual fue anunciada por autoridades estatales para este jueves. No obstante, recalcó que, hasta el momento, no se le ha convocado para ser parte de la reunión.

En este tenor, el edil refirió que una “recomendación respetuosa” que considera viable es que, en este tipo de visitas, se escuche de manera directa tanto a los alcaldes como a distintos sectores de la sociedad, como los propios ciudadanos, productores, ganaderos y agricultores, pues recalcó que cada sector vive distintas problemáticas en torno a la inseguridad.