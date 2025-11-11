Morelia

Alfonso Martínez pide que autoridades federales escuchen directamente a alcaldes en temas de seguridad

AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que un aspecto relevante que podría contribuir al eje de seguridad sería que las autoridades federales escucharan de manera directa y más personalizada a las y los alcaldes.

En entrevista colectiva, el edil consideró como un acierto la visita del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la capital michoacana, la cual fue anunciada por autoridades estatales para este jueves. No obstante, recalcó que, hasta el momento, no se le ha convocado para ser parte de la reunión.

En este tenor, el edil refirió que una “recomendación respetuosa” que considera viable es que, en este tipo de visitas, se escuche de manera directa tanto a los alcaldes como a distintos sectores de la sociedad, como los propios ciudadanos, productores, ganaderos y agricultores, pues recalcó que cada sector vive distintas problemáticas en torno a la inseguridad.

Asimismo, el alcalde señaló que comprende que los funcionarios federales tienen diversas encomiendas y, por lo tanto, puede resultar complicado escuchar de forma personalizada a todos los sectores. No obstante, subrayó que cada funcionario cuenta con personal de confianza que podría realizar este tipo de acercamientos.
“No se va a construir la paz de Michoacán con un plan realizado con reuniones masivas, virtuales y presentado desde la lejanía de Palacio Nacional (…)”
subrayó el edil

Finalmente, Martínez Alcázar enfatizó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia debe enriquecerse con las voces de distintos sectores. Por ello, aseguró que, como michoacano, espera que el plan funcione y afirmó que, desde sus funciones, trabajará y sumará para la construcción de la paz.

