Alfonso Martínez pide “esperar los tiempos” ante respaldos rumbo al 2027

Agregó que cuando se abordan estos temas de manera adelantada, lo que surge es un “bombardeo” de otros actores políticos.

En este tenor, agradeció a quienes se han manifestado a su favor y atribuyó su respaldo al trabajo que se realiza en la administración municipal.

Por otra parte, se le pidió su opinión sobre el posicionamiento de Paola Delgadillo Hernández —su esposa y presidenta honoraria del DIF Morelia—, quien ha encabezado distintas encuestas rumbo a los comicios del 2027.

Sobre el tema, destacó que Paola Delgadillo Hernández siempre lo ha apoyado y que esto se refleja en el trabajo que llevan a cabo en conjunto. “Es una fregona que da resultados y siempre la voy a apoyar en lo que ella decida (…)”, enfatizó.

En ese mismo sentido, Delgadillo Hernández declaró ante los medios de comunicación que los resultados obtenidos derivan del trabajo que se realiza desde el DIF Morelia y en la administración del alcalde.