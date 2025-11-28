Alfonso Martínez pide “esperar los tiempos” ante respaldos rumbo al 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Vamos a esperar los tiempos, hoy tenemos que trabajar (…)”, señaló el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respecto al respaldo que ha recibido de distintos actores políticos en torno a la gubernatura del 2027.
En entrevista colectiva, se le cuestionó al edil sobre las recientes expresiones de actores políticos, quienes han manifestado su postura a favor de que el alcalde moreliano pueda perfilarse rumbo a los comicios del 2027.
Al respecto, Martínez Alcázar reiteró que aún es anticipado hablar del tema, por lo que indicó que, por ahora, continuará trabajando en sus funciones.
Agregó que cuando se abordan estos temas de manera adelantada, lo que surge es un “bombardeo” de otros actores políticos.
En este tenor, agradeció a quienes se han manifestado a su favor y atribuyó su respaldo al trabajo que se realiza en la administración municipal.
Por otra parte, se le pidió su opinión sobre el posicionamiento de Paola Delgadillo Hernández —su esposa y presidenta honoraria del DIF Morelia—, quien ha encabezado distintas encuestas rumbo a los comicios del 2027.
Sobre el tema, destacó que Paola Delgadillo Hernández siempre lo ha apoyado y que esto se refleja en el trabajo que llevan a cabo en conjunto. “Es una fregona que da resultados y siempre la voy a apoyar en lo que ella decida (…)”, enfatizó.
En ese mismo sentido, Delgadillo Hernández declaró ante los medios de comunicación que los resultados obtenidos derivan del trabajo que se realiza desde el DIF Morelia y en la administración del alcalde.
RPO