Alfonso Martínez nombra a Guadalupe Díaz como secretaria de Medio Ambiente y Sustentabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó el nombramiento a Guadalupe Díaz Chagolla, como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad.

En su mensaje, Alfonso Martínez dio la bienvenida a la nueva funcionaria municipal y la instruyó a impulsar acciones que consoliden a la capital como una ciudad verde.

Al respecto, Alfonso Martínez, recordó que esta Secretaría fue creada durante su pasada Administración, con el firme propósito de establecer estrategias que ayuden a proteger la riqueza natural del municipio, a través de la participación ciudadana y la innovación.