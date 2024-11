Alfonso Martínez no ve impedimentos para firmar convenio de coordinación en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras enviar las propuestas o modificaciones al convenio de coordinación de seguridad, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que no habría impedimentos por parte de la autoridad estatal para que se puedan firmar dichas iniciativas.

En entrevista con medios de comunicación, el alcalde comentó que entre las iniciativas o modificaciones que ellos enviaron del convenio de coordinación de seguridad es que como autoridad municipal puedan elegir a los mandos policiales.

“El gobierno del estado, en lo que yo he visto, ha manifestado que no tienen impedimento en que nosotros nombremos los mandos policiales, de hecho nosotros no firmamos un mando unificado, firmamos un convenio de colaboración”, sostuvo.

Dijo que con el convenio de coordinación se debe mantener el trabajo coordinado con el gobierno estatal en materia de seguridad, pero también la independencia que tiene la Policía Morelia.

“La idea es que trabajemos juntos, por eso es el convenio, es algo que hemos puesto con mucha claridad y ellos no han mostrado objeción”, apuntó.

RYE