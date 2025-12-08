Alfonso Martínez muestra solidaridad con Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó su solidaridad con Coahuayana tras la explosión de una unidad que dejó como saldo cinco decesos.
Aunado a esto, Martínez Alcázar señaló la pertinencia de continuar con el trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado y con el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal mediante estrategias como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
En este tenor, se le cuestionó si considera que, tras este hecho, existen avances tangibles del plan. Sobre el tema, señaló que quizá estos acontecimientos puedan ser una reacción ante intereses vulnerados.
Aunado a ello, se le preguntó si este tipo de hechos podrían generar impactos o dejar estragos en la capital michoacana. Al respecto, el edil descartó este escenario, particularmente ante las condiciones de seguridad de Morelia.
RPO