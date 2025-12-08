Morelia

Alfonso Martínez muestra solidaridad con Coahuayana

Alfonso Martínez muestra solidaridad con Coahuayana
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El edil de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, expresó su solidaridad con Coahuayana tras la explosión de una unidad que dejó como saldo cinco decesos.

“Yo quiero decir que lamento mucho estos temas, porque a todos nos afectan como michoacanos y tenemos que solidarizarnos”
destacó el alcalde durante una entrevista colectiva

Aunado a esto, Martínez Alcázar señaló la pertinencia de continuar con el trabajo en conjunto con el Gobierno del Estado y con el esfuerzo que realiza el Gobierno Federal mediante estrategias como el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En este tenor, se le cuestionó si considera que, tras este hecho, existen avances tangibles del plan. Sobre el tema, señaló que quizá estos acontecimientos puedan ser una reacción ante intereses vulnerados.

“Lamento mucho lo que están pasando nuestros amigos de esa región, porque no es fácil. Mi solidaridad (…)”
recalcó

Aunado a ello, se le preguntó si este tipo de hechos podrían generar impactos o dejar estragos en la capital michoacana. Al respecto, el edil descartó este escenario, particularmente ante las condiciones de seguridad de Morelia.

Te puede interesar:
Hechos en Coahuayana obliga a todos a fortalecer la estrategia de seguridad: Carlos Garfias
Alfonso Martínez muestra solidaridad con Coahuayana

RPO

Alfonso Martínez
Coahuayana

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com