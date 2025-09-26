Alfonso Martínez: “La postura es respetar la ley” sobre amparo para corrida de toros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Somos respetuosos de las leyes (…)”, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar respecto al amparo que promovieron los organizadores de la corrida de toros que se realizará el próximo 30 de septiembre en la Monumental de Morelia.
En entrevista colectiva, el edil explicó que fue el Poder Judicial quien otorgó el amparo, por lo que los organizadores cuentan con el derecho jurídico y legal para efectuar el evento.
Cuestionado sobre si el Ayuntamiento fijaría un posicionamiento, particularmente porque existe un decreto estatal que prohíbe este tipo de actividades, Martínez Alcázar respondió lo siguiente:
“Al final de cuentas, yo como autoridad me veo obligado a atender los mandatos del Poder Judicial. La postura del Ayuntamiento siempre será de respeto a la ley (…)”, concluyó.
