Alfonso Martínez: “La postura es respetar la ley” sobre amparo para corrida de toros en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Somos respetuosos de las leyes (…)”, señaló el alcalde Alfonso Martínez Alcázar respecto al amparo que promovieron los organizadores de la corrida de toros que se realizará el próximo 30 de septiembre en la Monumental de Morelia.

En entrevista colectiva, el edil explicó que fue el Poder Judicial quien otorgó el amparo, por lo que los organizadores cuentan con el derecho jurídico y legal para efectuar el evento.