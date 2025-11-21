Alfonso Martínez: Jóvenes deben prepararse ante retos como la IA y la globalización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, asistió a la ceremonia de entrega de cartas de pasante de la generación 2025 de la Licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (sección 09) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), realizada en el Teatro Morelos.

Durante su mensaje, el alcalde felicitó a los nuevos pasantes y reconoció el esfuerzo de sus familias, especialmente de sus padres, por haberlos apoyado para culminar sus estudios en una universidad pública de gran prestigio.