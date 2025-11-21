Morelia

Alfonso Martínez: Jóvenes deben prepararse ante retos como la IA y la globalización

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, asistió a la ceremonia de entrega de cartas de pasante de la generación 2025 de la Licenciatura de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (sección 09) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), realizada en el Teatro Morelos.

Durante su mensaje, el alcalde felicitó a los nuevos pasantes y reconoció el esfuerzo de sus familias, especialmente de sus padres, por haberlos apoyado para culminar sus estudios en una universidad pública de gran prestigio.

Exhortó a las y los egresados a nunca dejar de prepararse, pues en la era de la globalización y la inteligencia artificial, el conocimiento se renueva diariamente, y solo quienes se actualizan constantemente logran destacar y competir.

Resaltó que México invierte en la educación de sus jóvenes sin exigirles un pago directo y que, por ello, los profesionistas tienen la responsabilidad moral de devolverle al país con trabajo honesto, rectitud y excelencia profesional.

Antes de finalizar su discurso, el alcalde pidió un fuerte aplauso para las madres y padres de familia, y deseó a las y los nuevos licenciados todo el éxito, afirmando que las y los egresados nicolaitas pueden alcanzar cualquier meta si se lo proponen.

