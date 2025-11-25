Alfonso Martínez instala Sistema Municipal para atender la violencia contra las mujeres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la presencia del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, este martes se llevó a cabo la primera sesión ordinaria e instalación del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del municipio de Morelia.

Durante el evento realizado en sala de Cabildo del Centro Administrativo de Morelia, se presentaron dos programas estratégicos que guiarán las acciones del Sistema, colocando a la capital como un referente en la atención integral de la Alerta de Violencia de Género.

El Programa Municipal para Atender la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Morelia, el cual consta de 74 acciones específicas diseñadas por las diferentes dependencias municipales, está estructurado en ejes mandatados por la legislación nacional y estatal: Prevención de la violencia; Atención especializada con perspectiva de género.

La titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriela Hernández Abarca, explicó que el Programa Municipal para Prevenir y Atender la Trata de Personas con Enfoque de Género, busca fortalecer la prevención oportuna, la atención integral y la canalización efectiva de posibles casos, que se dividirá en dos rubros: prevención, con campañas permanentes, capacitaciones y acciones culturales, educativas y deportivas; Atención, con protocolos institucionales, grupos de atención inmediata, servicios médicos.

Participarán activamente las dependencias e instancias: Secretaría de la Mujer para la Igualdad Sustantiva; Secretaría de Cultura; Secretaría de Turismo, el Instituto de Cultura Física y Deporte; Instituto de la Juventud Moreliana; Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN); Clínica Municipal Poniente; Colegio de Morelia; Consejo Ciudadano; Coordinación General de Comunicación; DIF Morelia; Gerencia del Centro Histórico; Policía de Morelia; Secretaría del Ayuntamiento y Sindicatura.

