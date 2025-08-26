Alfonso Martínez instala Cabildo Juvenil de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, instaló el Cabildo Juvenil 2025, una iniciativa para que las y los jóvenes participen activamente en la vida pública del municipio, y ejerzan la responsabilidad ciudadana.

La ceremonia estuvo encabezada por el Presidente Municipal, Alfonso Martínez, acompañado de la síndica municipal, Susan Melisa Vázquez Pérez, regidoras y regidores, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

En su intervención, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar dio la bienvenida a las y los jóvenes y resaltó que este espacio permitirá al gobierno municipal enriquecer su labor con nuevas visiones: “Quiero decirles que no sólo se trata de que ustedes aprendan cuál es el trabajo que se hace en un Cabildo en el Ayuntamiento de Morelia, también nosotros queremos escucharlos y aprender de ustedes, porque cuando los escuchamos podemos ser más asertivos en las decisiones que tomamos”.