Alfonso Martínez inaugura exposición dedicada a José Saramago, en el marco de la FILLM 2025

“Estamos de manteles largos en esta gran feria que arranca el día de hoy en punto de las seis de la tarde y que queremos invitar a toda la gente de Morelia porque este año lo podemos nombrar como el año de la consolidación de esta feria en su cuarta edición, dado que ya es la feria que más libros vende en nuestro país y eso habla de muchas cosas: una, la inclusión, porque es la única que es en un espacio abierto gratuito que la gente puede pasar y además de alta afluencia; dos, es altamente cultural en nuestra ciudad; y tres, que también es uno de los motivos de la creación de la secretaría de cultura desde el 2016”.

El evento contó con la participación de distinguidas personalidades, entre ellas el Excmo. Embajador de Portugal en México, Manuel Carvalho; la Secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz; el Dr. Santiago Cortés Hernández, Secretario Técnico de la ENES UNAM Morelia; el Mtro. Luis Felipe Rodríguez Cruz, Coordinador del UNAM Centro Cultural Morelia; la Mtra. Claudia Yadira Macías Ortiz, Coordinadora del Centro de Lengua Portuguesa Camões-UNLA; y la Lic. Luisa Fernandes, Agregada Cultural de la Embajada de Portugal en México.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, subrayó que esta exposición es la primera actividad de diez días dedicados a la literatura, resultado de la suma de esfuerzos del Ayuntamiento de Morelia, la embajada de Portugal y la Fundación José Saramago, junto con las instituciones educativas ENES UNAM y la UNLA.