Alfonso Martínez impulsa resultados históricos en el Ooapas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Primer Informe de Gobierno, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, destacó los avances alcanzados por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), los cuales reflejan el trabajo coordinado y la visión de un gobierno que responde a las necesidades de la ciudadanía.

Gracias al liderazgo del alcalde, el Ooapas redujo en un 30% los tiempos de espera en los módulos de atención y brindó más de 216 mil servicios mediante atenciones presenciales, Call Center y herramientas digitales como Aquabot y Sofi, lo que representa un servicio más ágil y cercano a la gente.

En materia de cultura del agua, se capacitó a más de 2 mil líderes comunitarios y escolares, con acciones en 25 escuelas y un impacto directo en más de 4,500 personas. A través del programa Guardianes del Agua, se logró una reducción del 19% en el consumo doméstico de las familias participantes, fortaleciendo la conciencia social sobre el cuidado del recurso.