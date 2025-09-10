Alfonso Martínez espera ser convocado a visita de Sheinbaum en Morelia

Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que el Ayuntamiento aún no ha recibido convocatoria oficial con motivo de la próxima visita de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, a la capital michoacana como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

En entrevista, el alcalde recordó que fue el propio Ejecutivo Estatal quien confirmó que Sheinbaum Pardo llevará a cabo un informe este domingo 14 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Pabellón Don Vasco. Sin embargo, hasta el momento, no se ha convocado formalmente al municipio para dicho evento.

Martínez Alcázar subrayó que la presencia de la mandataria federal siempre es bienvenida y expresó su disposición al diálogo y coordinación institucional.

“Espero que realmente la política del nuevo gobierno federal sea distinta y seamos convocados de manera institucional, para juntos trabajar en beneficio de nuestro municipio, estado y país”, expresó el edil.

Planteará proyectos para Morelia

El alcalde señaló que, de ser convocado, le gustaría aprovechar el espacio para abordar diversos temas de interés, entre ellos la posible incorporación de Morelia a los proyectos de trenes de pasajeros impulsados por el Gobierno Federal.

Respecto a la seguridad, el edil aseguró que Morelia cuenta con condiciones óptimas para recibir a cualquier persona, y que tratándose de la presidenta, se desplegará un importante operativo de seguridad.

“Por supuesto que hay condiciones para que venga cualquier persona con o sin seguridad. Estaremos a la orden del Estado Mayor Presidencial para que nos indiquen cómo participar”, añadió.

