Alfonso Martínez entrega reconocimiento al Mérito Docente 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un emotivo evento, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega del Reconocimiento al Mérito Docente 2025, en honor a la destacada labor de los maestros y maestras de Morelia.

Acompañado por el director de Profesiones y representante de la Secretaría de Educación en la entidad, Carlos Ernesto García Pérez; el director general del Colegio Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara; la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez; el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva; regidoras, regidores, alumnos y docentes, el alcalde celebró el compromiso de los galardonados.

El presidente municipal compartió su experiencia personal como docente, destacando la responsabilidad y vocación que implica estar frente a un aula. “Aprendí más siendo maestro que como alumno, porque pararse frente a un grupo exige preparación, puntualidad y ser un ejemplo”, dijo.

Asimismo, reconoció los desafíos diarios de los docentes, su esfuerzo por formar buenos ciudadanos y su capacidad para adaptarse a los retos tecnológicos, como el uso de herramientas como ChatGPT por parte de los alumnos.