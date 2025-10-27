Alfonso Martínez entrega reconocimiento al Mérito Docente 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En un emotivo evento, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la entrega del Reconocimiento al Mérito Docente 2025, en honor a la destacada labor de los maestros y maestras de Morelia.
Acompañado por el director de Profesiones y representante de la Secretaría de Educación en la entidad, Carlos Ernesto García Pérez; el director general del Colegio Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara; la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez; el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva; regidoras, regidores, alumnos y docentes, el alcalde celebró el compromiso de los galardonados.
El presidente municipal compartió su experiencia personal como docente, destacando la responsabilidad y vocación que implica estar frente a un aula. “Aprendí más siendo maestro que como alumno, porque pararse frente a un grupo exige preparación, puntualidad y ser un ejemplo”, dijo.
Asimismo, reconoció los desafíos diarios de los docentes, su esfuerzo por formar buenos ciudadanos y su capacidad para adaptarse a los retos tecnológicos, como el uso de herramientas como ChatGPT por parte de los alumnos.
Alfonso Martínez refirió que desde su administración municipal se valora profundamente la labor docente, y este homenaje es reconocimiento a su dedicación para preparar a las nuevas generaciones, además de recordar que por segundo año consecutivo se entrega este reconocimiento, que refrenda el compromiso del Gobierno de Morelia con la educación y el fortalecimiento de una sociedad mejor preparada.
En su oportunidad al habla, el director del Colegio de Morelia, Iván Barrales Alcántara, resaltó la noble labor de los docentes, quienes inspiran y fortalecen el desarrollo educativo, social y cultural de la ciudad.
Agradeció al presidente por su compromiso con la educación y al jurado por su transparencia en la selección. Publicado en el Periódico Oficial del Estado, este reconocimiento reafirma por segundo año el compromiso del Ayuntamiento con la educación y el magisterio.
Asimismo, el docente en representación de los y las galardonados, Aurelio Amaury Coria Hernández, agradeció este reconocimiento al alcalde, Alfonso Martínez, el cual refleja su compromiso con la educación y por dignificar la labor de las y los profesores a través de una iniciativa como el Mérito Docente, que honra y da un valor especial por el proceso de selección transparente, justo e imparcial.
Entre las y los reconocidos se encuentran: Micaela Arroyo Ruiz; Ramón Alejandro Díaz Hurtado; Leslia Valdez Ramírez; Pedro Erape Vázquez; Edna Valdez Ramírez; Alejandro Heredia G. Cantón; Susana Ramírez Peñaloza; Eréndira Alarcón Martínez; Nancy Peregrino Pasaye; Juan Manuel Tapia Díaz; Aldo Durán Hernández; Beatriz Pantoja; Mercedes Piedad de León Bautista; Erasto Hernández Calderón, y Héctor Chávez Gutiérrez, que van desde educación inicial, indígena hasta superior.
rmr