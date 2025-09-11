Alfonso Martínez entrega medicamentos a clínicas municipales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el propósito de apoyar y cuidar la salud de las y los morelianos, el presidente Alfonso Martínez Alcázar encabezó la entrega de medicinas e insumos a clínicas municipales en la Unidad Médica Municipal San Lorenzo Itzícuaro.

Ante la presencia de vecinos, jefes de tenencia, encargados del orden y autoridades ejidales de San Lorenzo, Tacícuaro, Jesús del Monte y Tumbisca, así como del Secretario General del SEMACM, Jorge Molina Bazán, el alcalde destacó que el gobierno a su cargo ha rehabilitado y puesto en funcionamiento 27 unidades de medicina que brindan servicio a miles de personas.