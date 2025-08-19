Alfonso Martínez entrega certeza jurídica a miles de familias con el programa de regularización de colonias

“Vinieron muchos gobiernos, hicieron cero. Bueno, aquí lo único cero es el costo que tienen que pagar ustedes. Porque el trabajo ahí está, la regularización de su colonia, la certeza jurídica, su papelito. Con ese papelito pueden heredar, pueden comprar, pueden vender, pueden sacar un crédito en el banco, un préstamo para acabar su casa; hoy aquí está la certeza jurídica”, afirmó del Presidente Municipal.

Martínez Alcázar destacó que durante el primer año de su administración se han entregado más de 8 mil 500 escrituras, lo que representa la transformación de igual número de hogares que ahora cuentan con la seguridad jurídica de su vivienda. Reiteró que este resultado es posible gracias a la confianza de la ciudadanía y al trabajo en equipo de un gobierno que tiene la voluntad de resolver y de dar respuestas reales.