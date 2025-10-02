Alfonso Martínez destaca valor de la gastronomía michoacana

Acto seguido, el edil estuvo encargado de entregar el Premio a Restaurante con más de 30 años de Trayectoria, a la reconocida y entrañable Cenaduria Lupita.

El presidente de Canirac Morelia, Gerardo Salvador Bustos Pineda, se refirió a esta primera entrega como un día histórico en el que se celebra la gastronomía michoacana como una joya que genera empleos y desarrollo económico.

En tanto que el presidente nacional de Canirac, Ignacio Rodríguez Pacheco, reconoció a las delegaciones de Michoacán y Morelia por difundir la grandeza del estado más allá de nuestras fronteras.

En la velada llevada a cabo en el Palacio Municipal también estuvieron presentes el exgobernador Genovevo Figueroa Zamudio; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Miguel Mier, representante de Cinépolis; Fernando Arturo Figueroa Silva, presidente de Canirac Michoacán, entre otras autoridades estatales y municipales.