Alfonso Martínez construye muro de contención en dren de los Itzícuaros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la zona del Dren de los Itzícuaros, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar supervisó las obras integrales que se llevan a cabo en este lugar y cuyo propósito son reducir sustancialmente el riesgo de inundaciones y cumplir así, un compromiso asumido con las y los vecinos.

Al arribar a la colonia Benito Juárez, decenas de personas salieron de sus casas para recibir al Alcalde con porras, pancartas y saludos de agradecimiento por el respaldo que siempre han recibido, sobre todo en los momentos complicados cuando se desbordó el río.

Alfonso Martínez, recordó que el año pasado la colonia fue un foco de atención debido al desbordamiento del dren, como consecuencia del desfogue de la presa y la manipulación de una compuerta.