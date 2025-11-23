Alfonso Martínez clausura la 37ª edición del Festival de Música de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este sábado llegó a su fin la 37ª edición del Festival de Música de Morelia "Miguel Bernal Jiménez", el encuentro musical más importante de Morelia y uno de los referentes culturales más destacados a nivel internacional.

El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, encabezó la ceremonia de clausura, donde afirmó que Morelia se llena de orgullo al despedir una edición más del Festival Internacional de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez, siendo una celebración que nos recuerda por qué la capital michoacana es un referente cultural en México y el mundo.

“Morelia, reconocida por la Unesco como Ciudad Creativa de la Música, reafirma con este encuentro su vocación artística y su compromiso con la promoción del arte sonoro, a través del Festival, que permanece como un espacio donde la música trasciende fronteras, une generaciones y fortalece el tejido social; y es un recordatorio del poder de la música como instrumento de paz, creatividad y unión", expresó el alcalde.