Alfonso Martínez celebra visita de García Harfuch en Michoacán y pide continuidad en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, comentó que espera que la visita de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a Michoacán sirva para implementar una estrategia de seguimiento puntual en materia de seguridad para el estado.

En entrevista con medios de comunicación, el edil se mostró positivo respecto a la reciente visita del secretario al municipio de Apatzingán.

"Claro que celebro su visita a Michoacán, por supuesto que es necesario, y es necesario que también se implemente una estrategia de seguimiento, en donde espero que no haya sido un apagafuegos el nada más venir y decir que aquí estamos (...)", indicó.

En este tenor, el edil resaltó que, de concretarse una estrategia, espera que contribuya a la construcción de la paz en el estado, misma que se refleje en la libertad para producir y en el libre tránsito de la ciudadanía.