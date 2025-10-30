Alfonso Martínez celebra visita de García Harfuch en Michoacán y pide continuidad en seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, comentó que espera que la visita de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, a Michoacán sirva para implementar una estrategia de seguimiento puntual en materia de seguridad para el estado.
En entrevista con medios de comunicación, el edil se mostró positivo respecto a la reciente visita del secretario al municipio de Apatzingán.
"Claro que celebro su visita a Michoacán, por supuesto que es necesario, y es necesario que también se implemente una estrategia de seguimiento, en donde espero que no haya sido un apagafuegos el nada más venir y decir que aquí estamos (...)", indicó.
En este tenor, el edil resaltó que, de concretarse una estrategia, espera que contribuya a la construcción de la paz en el estado, misma que se refleje en la libertad para producir y en el libre tránsito de la ciudadanía.
Cuestionado sobre si ha tenido algún acercamiento con el secretario Omar García Harfuch para invitarlo a la capital michoacana, Martínez Alcázar compartió que no ha tenido oportunidad de hacerlo, pues destacó que los secretarios a nivel federal están saturados de reuniones, especialmente en el tema de seguridad.
Sin embargo, expresó que la invitación está abierta y, en caso de que García Harfuch pueda acudir al municipio, espera ser considerado para concretar una reunión.
