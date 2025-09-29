Alfonso Martínez celebra con miles de morelianos el aniversario de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, celebró con las y los morelianos el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, al asistir al mega concierto en honor al Siervo de la Nación.

Acompañado por el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóytl Vázquez Vargas y el comisionado, Pablo Alarcón Olmedo, el presidente recorrió el escenario y la zona en donde miles de personas disfrutan del espectáculo musical.