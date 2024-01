Alfonso Martínez buscará reelección como alcalde de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Quiero compartir con ustedes la decisión que he tomado (…) de buscar la reelección en este 2024; pueden estar seguros que no voy a descuidar mi función como presidente municipal le voy a echar muchas ganas y mucho corazón y de ninguna manera vamos a descuidar Morelia, otra cosa de la que pueden estar seguros es que lo mejor está por venir yo siempre he contado con ustedes y por eso ustedes siempre van a contar conmigo, vamos a lograr juntos que Morelia sea la mejor ciudad para vivir”, expuso el alcalde Alfonso Martínez Alcázar.

En un breve mensaje de video, a través de redes sociales, aseguró: “platiqué con mi familia mi esposa y mis hijos con respecto a qué es lo que debo de hacer, también he tomado en cuenta las herramientas estadísticas, es decir las encuestas, para ver qué es lo que está pensando la población de mi gobierno y de mi persona, pero lo más importante he caminado la ciudad he platicado con miles de morelianas y morelianos”.

Refirió que considerando que el 2024 es un año electoral, le han preguntado si va a participar o no, por lo que decidió competir por la reelección.

Describió que “hace casi tres años recorrí todas las calles de nuestra ciudad para pedir tu confianza y nuevamente llevar las riendas de nuestro municipio, y algunas de las cosas que tú me pediste fue que querías que Morelia volviera estar limpio, que se sintiera seguro, que hubiera obra pública, y que regresara el turismo a Morelia, después de este tiempo podemos ver que lo estamos logrando”.

Aseguró que “hoy Morelia es una ciudad más limpia en donde hay mayor tranquilidad y seguridad, la ciudadanía está confiando nuevamente en la Policía de Morelia, el turismo volvió, rompimos todos los récords de ocupación hotelera y por supuesto vemos obra por todo el municipio, incluyendo el área rural”.

Aseveró, “todo esto lo hemos logrado con dos factores, el primero gracias a tu apoyo y tu confianza tú me has ayudado a que nuestra ciudad sea mejor, y el segundo, al gran equipo que me respalda con ustedes y mi equipo hemos logrado que nuestra ciudad poco a poco vaya caminando, sabemos que falta mucho por hacer, pero estoy seguro que lo estamos logrando”.

En su post de redes sociales, el texto incluye: “En el 2021, rescatamos Morelia y a dos años de trabajo, vamos a seguir luchando para que todas y todos, tengamos la ciudad que soñamos, ¡Vamos con todo!”