Alfonso Martínez asegura que desfogues en presa de Cointzio no representan riesgo para Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que actualmente el municipio no se encuentra en riesgo por los desfogues preventivos anunciados en la presa de Cointzio. Además, puntualizó que ya se cuenta con un protocolo de atención en caso de emergencias.
En entrevista colectiva, el edil explicó que, tras la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de iniciar con los desfogues, “no está en riesgo nuestra ciudad”.
En este contexto, Martínez Alcázar señaló que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan intensas lluvias durante el próximo mes, lo que incrementará la captación de agua. Por ello, coincidió en la necesidad de realizar los desfogues como medida preventiva.
Asimismo, afirmó que el municipio cuenta con un protocolo en caso de inundaciones, con acciones dirigidas principalmente a la zona baja de la ciudad, donde indicó que las colonias suelen ser más vulnerables.
Para finalizar, el alcalde destacó que este protocolo ya se implementa en dichas colonias mediante la difusión del Plan Familiar de Protección Civil, el cual contempla que las familias conozcan las rutas de evacuación y, además, reciban mochilas de emergencia.
Cabe recordar que el año pasado diversas colonias resultaron afectadas por inundaciones derivadas de los desfogues de dicha presa, pues esto incrementó el cauce de los afluentes de Morelia, lo que ocasionó estragos en decenas de viviendas.
De hecho, en pasadas entrevistas, Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social, indicó que en este 2025 se dispone de un fondo de 700 mil pesos para atender a la ciudadanía afectada por contingencias en la temporada de lluvias.
Entre otras acciones, mencionó que también se habilitan refugios por parte de dicha dependencia y del DIF Morelia, para brindar albergue temporal a las familias que lo requieran.
mrh