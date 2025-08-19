Alfonso Martínez asegura que desfogues en presa de Cointzio no representan riesgo para Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que actualmente el municipio no se encuentra en riesgo por los desfogues preventivos anunciados en la presa de Cointzio. Además, puntualizó que ya se cuenta con un protocolo de atención en caso de emergencias.

En entrevista colectiva, el edil explicó que, tras la decisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de iniciar con los desfogues, “no está en riesgo nuestra ciudad”.

En este contexto, Martínez Alcázar señaló que, de acuerdo con los pronósticos meteorológicos, se esperan intensas lluvias durante el próximo mes, lo que incrementará la captación de agua. Por ello, coincidió en la necesidad de realizar los desfogues como medida preventiva.