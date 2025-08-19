Alfonso Martínez apuesta por obras y proyectos clave para los dos años restantes de su administración

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En los dos años restantes de la administración municipal del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, el edil subrayó que espera concretar un mejor nivel de seguridad para Morelia, así como estabilizar el suministro de agua y avanzar en la construcción de obras emblemáticas.

En entrevista colectiva, Martínez Alcázar recordó que, como lo expuso en su informe de gobierno presentado el pasado jueves, durante el periodo restante de su gestión se contempla la construcción de la Estancia del Adulto Mayor, la ampliación de la Plaza de la Paz, el Centro de Convenciones Municipal, el cierre del circuito del acuaférico —para mejorar la distribución de agua— y la rehabilitación de distintas vialidades.

En este tenor, el alcalde puntualizó que espera cerrar su administración “con un mejor nivel de seguridad, mejor estabilización de agua, algunas obras emblemáticas y nuestra ciudad en orden, con mejores vialidades; vamos a apostarle a los reencarpetamientos, para tener una ciudad muy presentable (…)”.

Cuestionado respecto al costo estimado de los trabajos en la Plaza de la Paz, indicó que todavía no se cuenta con el presupuesto final. Sin embargo, destacó que se trata de un proyecto integral que contempla la ampliación del espacio, la construcción del Centro de Convenciones y una nueva área gastronómica, la cual —aseguró— ya tiene avances.