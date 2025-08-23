Alfonso Martínez abre las puertas de Morelia a artesanías de la Meseta Purépecha

Los Reyes, Michoacán (MiMorelia.com).- En la comunidad de San Juan Pamatácuaro, perteneciente al municipio de Los Reyes, el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invitó a las y los habitantes de esta localidad ubicada en la Meseta Purépecha, a participar en las próximas ferias que se realicen en el capital para que expongan y pongan a la venta sus artesanías.

Acompañado por el jefe de tenencia, Alfonso Morales; el presidente municipal de Tangancícuaro, Arturo Hernández Vázquez; el diputado federal, José Manuel Hinojosa; el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana; así como líderes comunales, Alfonso Martínez destacó la importancia de apoyarse entre municipios.