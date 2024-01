Alfonso Martínez, aún en diálogo con el PRI para buscar apoyo rumbo a reelección

Por supuesto que no veo condiciones de equidad, pero yo nunca he tenido un proceso sencillo, siempre ha sido complejo y este no será la excepción, pero aún cuando no veo esas condiciones, porque vemos desde lo federal se violenta la norma en todo momento, eso por supuesto que causa inequidad, aún así, con las opiniones que hemos medido creemos que podemos estar con todas las condiciones o incluso mejores que en el 2021", agregó.