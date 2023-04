Alex Quiroz llega a Morelia para provocar El caos

Alex, quien por varios años fue actor de comedia y clown, e incluso participó en varias obras de teatro, adelantó que pronto regresará a éstas.

“Yo hacía teatro desde muy morrillo, pero nunca lo pensé como una forma de vida; entré a trabajar en una producción amateur en la que pasé por todas las partes del teatro, desde la taquilla hasta el escenario; en producción, en cabina, en luces, en audio, y después volví a subirme al escenario”, explicó.

Recordó que siempre le ha gustado el stand up, incluso antes de llegar a hacerlo. Posteriormente, tras una invitación a un curso, “le empecé a dar y me encantó; incluso hubo un tiempo en que hacía teatro y stand up… me considero muy afortunado de dedicarme a algo que me gusta tanto; si tengo un mal día, lo que necesito es ir a trabajar”.