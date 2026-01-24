Alertan por robos en supermercados: distraen a clientes para sustraer carteras

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante señalamientos difundidos en redes sociales sobre presuntos robos cometidos dentro de supermercados de Morelia, autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a denunciar formalmente este tipo de hechos y a realizar los reportes correspondientes a los números de emergencia.

De acuerdo con información oficial, Policía Morelia únicamente ha recibido un reporte formal relacionado con un robo ocurrido dentro de una tienda Bodega Aurrera, ubicada en la colonia Camelinas, hecho que fue atendido por elementos municipales.

El reporte de base C4 señala que el incidente ocurrió el 21 de enero de 2026, alrededor de las 19:35 horas, cuando una mujer adulta mayor, de 71 años de edad, realizaba compras en el área de detergentes del establecimiento.

Según la narración de la afectada, dos mujeres se le aproximaron de manera accidental, momento en el que presuntamente le sustrajeron una cartera color café con identificaciones personales y un teléfono celular, con un monto aproximado de 4 mil 500 pesos en efectivo, además del equipo móvil valuado en alrededor de 3 mil 500 pesos.

Elementos de la Policía Municipal, a bordo de la unidad PM262, acudieron al lugar para verificar la situación, brindar orientación y recomendaciones, así como proporcionar a la afectada los números de emergencia y atención ciudadana. No obstante, la reportante manifestó no desear levantar una denuncia formal en ese momento.

Autoridades municipales reiteraron la importancia de denunciar de manera inmediata cualquier hecho delictivo, ya que los reportes oficiales permiten activar protocolos de búsqueda, generar estadísticas reales y fortalecer las estrategias de prevención, además de evitar que este tipo de conductas se repitan.